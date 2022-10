Da braut sich etwas zusammen. Vor der mexikanischen Halbinsel Yucatan gewinnt der Tropensturm Karl an Kraft.

Ein neuer Tropensturm hat sich über dem Atlantik gebildet. Karl steuerte mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde auf die mexikanische Ostküste zu.

Mehr dazu

Mehr dazu Hurrikan trifft Mittelamerika 22 Tote bei Erdrutsch in Venezuela

Das teilte das US-Hurrikanzentrum NHC am Dienstag mit. Erst vor wenigen Tagen hatte der Wirbelsturm Julia Dutzende Todesfälle in Süd- und Mittelamerika verursacht.Karl befand sich laut dem NCH weniger als 200 Kilometer östlich der Hafenstadtim Golf von Mexiko. Den Wettervorhersagen zufolge sollte er am Donnerstag die Küste erreichen, ohne sich zu einem Hurrikan zu entwickeln. Regen, Wind und Wellen waren demnach zu erwarten.Tropische Wirbelstürme entstehen unter bestimmten Bedingungen über warmem Ozeanwasser. An Land verursachen starke Regenfälle oft Überschwemmungen und Erdrutsche mit Todesopfern. Die Hurrikan-Saison im Atlantik dauert vom 1. Juni bis zum 30. November.