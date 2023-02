Imago/MediaPunch

In Los Angeles sorgten heftige Regenfälle für dort eher ungewöhnliches Wetter mit starken Überschwemmungen.

"It Never Rains in Southern California" – es regnet niemals im Süden Kaliforniens – heißt ein berühmter Song. Jetzt regnet es dort und in anderen Teilen des Bundesstaats an der Westküste der USA. Und nicht nur das: In einigen Regionen fällt sogar meterhoher Schnee.

Ein seltener Wintersturm hat dem eigentlich sonnenverwöhnten US-Bundesstaat Kalifornien viel Schnee und Regen gebracht. Gesperrte Straßen,