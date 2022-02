Die Expo 2020 beeindruckt in den Abendstunden durch farbprächtige Lichtinstallationen.

Noch bis Ende März läuft die Weltausstellung, an der 192 Länder teilnehmen. Der deutsche Pavillon zählt mit zu den Publikumsfavoriten. Wir zeigen Eindrücke von einem Rundgang auf dem großen Gelände in Dubai.

Weltausstellung: Touristiker auf der Expo 2020 in Dubai

1 / 33 Der deutsche Pavillon zählt zu den beliebtesten auf der Expo 2020, die wegen Corona auf den Zeitraum Oktober 2021 bis März 2022 verschoben wurde. Unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future" stellen 192 Länder aus. (FVW Medien/KH) 1 von 33 Teilen 2 / 33 Rundgang der deutschen Gruppe. Emirates und Dubai Tourism hatte die Chefs führender deutscher Veranstalter eingeladen. (FVW Medien/KH) 2 von 33 Teilen 3 / 33 Gruppenbild im deutschen Pavillon: Sören Hartmann (DER Touristik), Uwe Schwaderer (Dubai Tourism), Felix Eichhorn (Aida Cruises), Markus Orth (Lufthansa City Center), Volker Greiner (Emirates), Ralph Schiller (FTI Group), Ingo Burmester (DER Touristik), Ralf Usbeck (Peakwork), Gerald Kassner (Schauinsland), Stefan Baumert (TUI), Karlheinz Kögel (HLX) und Sebastian Rosito, Direktor des deutschen Pavillions auf der Expo 2020. (FVW Medien/KH) 3 von 33 Teilen 4 / 33 "... möchte aus dem Bällebad abgeholt werden": Dieses Bällebad im deutschen Pavillion ist mehr als ein Kindervergnügen: Steckt man einen Ball in einen Info-Kiosk, gibt es Informationen über Innovationen made in Germany. (FVW Medien/KH) 4 von 33 Teilen 5 / 33 Einzelne Bundesländer veranstalten Themenwochen, derzeit Mecklenburg-Vorpommern. Felix Eichhorn aus Rostock nahm deshalb im MV-Strandkorb Platz. (FVW Medien/KH) 5 von 33 Teilen 6 / 33 Installation im deutschen Pavillon, der vor allem über Nachhaltigkeitsprojekte und Technologien, mit denen sich der Klimawandel bremsen lässt, informiert. (FVW Medien/KH) 6 von 33 Teilen 7 / 33 Im deutschen Pavillon gibt es viele spielerische Anwendungen. Hier können Kinder die Windkraft erkunden. (FVW Medien/KH) 7 von 33 Teilen 8 / 33 Immer schön die Balance halten: Markus Orth, Stefan Baumert und Felix Eichhorn auf einer Installation. (FVW Medien/KH) 8 von 33 Teilen 9 / 33 Ein Raum beschäftigt sich mit der Zukunft der Megacities. Sören Hartmann und Ralf Usbeck informieren sich. (FVW Medien/KH) 9 von 33 Teilen 10 / 33 Die spielerischen Versuchsanordnungen sind vor allem bei Kindern gefragt. (FVW Medien/KH) 10 von 33 Teilen 11 / 33 Das deutsche Flugtaxi-Unternehmen Lilium präsentiert sich ebenfalls. (FVW Medien/KH) 11 von 33 Teilen 12 / 33 Multimedia-Eindrücke im deutschen Pavillon. (FVW Medien/KH) 12 von 33 Teilen 13 / 33 Einer der 192 Pavillons auf dem riesigen Expo-Gelände am Stadtrand von Dubai. Fast alle Bauten bleiben erhalten. So wird Siemens auf dem Expo-Gelände ein regionales Headquarter errichten, weitere Gebäude sollen unter anderem als Universität genutzt werden. (FVW Medien/KH) 13 von 33 Teilen 14 / 33 Ralph Schiller und Uwe Schwaderer nehmen fürs Foto kurz die Maske ab. Ansonsten findet die Expo unter Corona-Regeln statt. Es gilt Maskenpflicht innen und außen, die Zahl der Besucher pro Pavillion ist limitiert, überall stehen Spender für die Handdesinfektion. (FVW Medien/KH) 14 von 33 Teilen 15 / 33 Am Besuchstag füllte sich das Gelände – im Hintergrund eine spanische Hyperloop-Kapsel – zusehends. Abends gibt es ein großes Show-Programm, das sowohl viele Einheimische als auch Besucher anzieht. (FVW Medien/KH) 15 von 33 Teilen 16 / 33 Volker Greiner, Vice President für Nord- und Zentraleuropa bei Emirates, vor dem Pavillon der Airline aus Dubai. (FVW Medien/KH) 16 von 33 Teilen 17 / 33 Jeder Besucher des Emirates-Pavillons, hier Ralf Usbeck und Ingo Burmester, erhält eine "Zauberkugel", mit der sich viele Anwendungen starten lassen. (FVW Medien/KH) 17 von 33 Teilen 18 / 33 Hier geht es um die Steuerung von Robotern. (FVW Medien/KH) 18 von 33 Teilen 19 / 33 Auch im Emirates-Stand kann man viel ausprobieren. Thema dort ist die Zukunft der Luftfahrt. (FVW Medien/KH) 19 von 33 Teilen 20 / 33 fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt beim Virtual-Reality-Rundflug, der zeigt, wie ein Flugerlebnis in der Zukunft aussehen könnte. (FVW Medien/KH) 20 von 33 Teilen 21 / 33 Gerald Kassner drückt einen virtuellen Knopf, den er nur durch seine VR-Brille sieht. (FVW Medien/KH) 21 von 33 Teilen 22 / 33 Der britische Pavillon. Die Leuchtschriften verändern sich ständig. (FVW Medien/KH) 22 von 33 Teilen 23 / 33 Unübersehbar selbst auf dem 438 Hektar großen Messegelände ist der Pavillon von Marokko. (FVW Medien/KH) 23 von 33 Teilen 24 / 33 Spanien setzt bei seinem Auftritt auf mediterrane Farben. (FVW Medien/KH) 24 von 33 Teilen 25 / 33 Baden-Württemberg ist als einziges deutschen Bundesland mit einem eigenen Stand vertreten. Das "Ländle" wirbt selbstironisch mit dem Namen "The Länd". (FVW Medien/KH) 25 von 33 Teilen 26 / 33 Installation im Baden-Württemberg-Pavillon: Dort geht es um Berufsausbildung und die Innvoationskraft der mittelständischen Wirtschaft. (FVW Medien/KH) 26 von 33 Teilen 27 / 33 Der Stand von Saudi-Arabien ist durch seine Architektur ein Hingucker. (FVW Medien/KH) 27 von 33 Teilen 28 / 33 Spiegelung am Eingang des Saudi-Gebäudes. (FVW Medien/KH) 28 von 33 Teilen 29 / 33 Regen ist in Wüstenstadten etwas Kostbares. Bei dieser Installation stoppt das Wasser an einigen Stellen kurz, dann wechseln Besucher in den Kegel und wieder hinaus. (FVW Medien/KH) 29 von 33 Teilen 30 / 33 Saudi-Arabien informiert in gigantischen Videoprojektionen über das Land. (FVW Medien/KH) 30 von 33 Teilen 31 / 33 Eine der bildgewaltigen Projektionen. (FVW Medien/KH) 31 von 33 Teilen 32 / 33 Wasserfall mit Muster: Da zückte Ralf Usbeck das Handy. (FVW Medien/KH) 32 von 33 Teilen 33 / 33 Echt oder nur eine Projektion? Die Expo vermittelt viele spannende Bilder, die im Kopf bleiben. An einem Tag kann man nur einen kurzen Eindruck erhalten, Dubai-Besucher sollten mehrere Tage für den Besuch der Weltausstellung einplanen. (FVW Medien/KH) 33 von 33 Teilen

Reise in das Emirat: Top-Touristiker erleben Dubai

1 / 26 Die Touristiker-Gruppe vor dem Expo-Stand von Emirates: Klaus Hildebrandt (fvw|TravelTalk), Gerald Kassner (Schauinsland), Volker Greiner (Emirates), Sören Hartmann (DER Touristik), Stefan Baumert (TUI), Ingo Burmester (DER Touristik), Ralph Schiller (FTI), Karlheinz Kögel (HLX), Ralf Usbeck (Peakwork), Markus Orth (Lufthansa City Center), Uwe Schwaderer (Dubai Tourism) und Felix Eichhorn (Aida). (FVW Medien/KH) 1 von 26 Teilen 2 / 26 Das Ain Dubai ist mit einer Höhe von 250 Metern das größte Riesenrad der Welt. Es steht auf der Halbinsel Bluewaters Island und wurde im Oktober 2021 eröffnet. (FVW Medien/KH) 2 von 26 Teilen 3 / 26 Von oben aus dem Riesenrad hat man einen guten Blick auf die Palm Jumeirah mit ihren Hotels, Ferienhäusern und Restaurants. (FVW Medien/KH) 3 von 26 Teilen 4 / 26 Eine Fahrt im Riesenrad dauert 38 Minuten. Hier die Gruppe in der Gondel. Anmerkung: In Dubai herrscht Maskenpflicht. Nur für die Fotos wurden die Masken kurz abgenommen. Zudem fand die Reise unter der 2G-plus-Regel statt. (FVW Medien/KH) 4 von 26 Teilen 5 / 26 Im Riesenrad wurde eifrig fotografiert, hier Felix Eichhorn. (FVW Medien/KH) 5 von 26 Teilen 6 / 26 Blick auf das neue Kreuzfahrtterminal der Carnival-Gruppe an der Palm Jumeirah. Hier liegt derzeit die Aida Bella, die am 19. Februar wieder starten soll. (FVW Medien/KH) 6 von 26 Teilen 7 / 26 Futuristische Architektur auf Bluewaters Island. (FVW Medien/KH) 7 von 26 Teilen 8 / 26 Blick auf die Skyline mit dem markanten Adress Beach Resort, das im Dezember 2020 eröffnet wurde. (FVW Medien/KH) 8 von 26 Teilen 9 / 26 Dinner in der Wüste auf Einladung von Arabian Adventures. (FVW Medien/KH) 9 von 26 Teilen 10 / 26 Apertif in der Wüste. (FVW Medien/KH) 10 von 26 Teilen 11 / 26 Cheers! Anabela Radosevic, Head of Business Development bei Arabian Adventures, begrüßte die deutschen Gäste. (FVW Medien/KH) 11 von 26 Teilen 12 / 26 LCC-Geschäftsführer Markus Orth wird mit einem traditionellen arabischen Kaffee begrüßt. (FVW Medien/KH) 12 von 26 Teilen 13 / 26 Abendessen und Zeit zum Austausch. (FVW Medien/KH) 13 von 26 Teilen 14 / 26 Hoch hinaus: Auch das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa (links), stand auf dem Programm. (FVW Medien/KH) 14 von 26 Teilen 15 / 26 Reiseleiter Mohammed erläutert auf der Plattform "Top of the World" im 125. Stockwerk die Aussicht. (FVW Medien/KH) 15 von 26 Teilen 16 / 26 Blick vom Burj Khalifa. (FVW Medien/KH) 16 von 26 Teilen 17 / 26 Das große Aquarium in der Dubai Mall neben dem Burj Khalifa. (FVW Medien/KH) 17 von 26 Teilen 18 / 26 Einen Tag war die Gruppe auf der Expo unterwegs, hier im deutschen Pavillon. Über die Expo folgt eine separate Bildergalerie. (FVW Medien/KH) 18 von 26 Teilen 19 / 26 Treffen mit dem Management von Emirates und von Dubai Tourism, in der Mitte Chief Commercial Officer Adnan Kazim. Der CEO von Dubai Tourism, Issam Kazim, war per Video zu dem Meeting zugeschaltet. (FVW Medien/KH) 19 von 26 Teilen 20 / 26 Volker Greiner, Vice President North and Central Europe, mit CCO Adnan Kazim. (FVW Medien/KH) 20 von 26 Teilen 21 / 26 fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt mit Saud Hareb, bei Dubai Tourism für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. (FVW Medien/KH) 21 von 26 Teilen 22 / 26 Die Gruppe war im Hotel Atlantis The Palm untergebracht. Am letzten Abend empfing das Management der Kerzner-Gruppe. Hier begrüßt Kyp Charalambous, Vice President Sales Atlantis Resorts, die deutschen Touristiker. (FVW Medien/KH) 22 von 26 Teilen 23 / 26 Kennen sich seit vielen Jahren: Brett Armitage, Chief Commercial Officer von Kerzner, mit Volker Greiner und Klaus Hildebrandt. (FVW Medien/KH) 23 von 26 Teilen 24 / 26 Blick auf das neue Royal Atlantis Resort & Residences neben dem bestehenden Atlantis The Palm. Das Luxushotel mit 795 Zimmern und Suiten sowie 13 Restaurants und Bars soll im vierten Quartal 2022 eröffnet werden. Der rechte Teil des Gebäudes besteht nicht aus Hotelzimmern, sondern aus Luxusapartments. (FVW Medien/KH) 24 von 26 Teilen 25 / 26 Zum Atlantis Resort gehört ein großes Aquarium mit 55.000 Tieren. Die Gruppe erhielt einen Blick hinter die Kulissen. (FVW Medien/KH) 25 von 26 Teilen 26 / 26 In Becken werden junge Fische aufgezogen. (FVW Medien/KH) 26 von 26 Teilen

Mehr dazu

Mehr dazu Expo-Werbung in luftiger Höhe Emirates stellt Stewardess auf den Burj Khalifa

Eigentlich sollte die Weltausstellung bereits 2020 stattfinden, sie wurde wegen Corona um ein Jahr verschoben, behielt aber den Namen Expo 2020. Auf dem 438 Hektar großen Ausstellungsgelände am Stadtrand sind 192 Länder vertreten. Übergeordnetes Thema ist, Lösungen und Chancen für die Zukunft vorzustellen. Viele Ausstellungen zeigen technische Ansätze für ein nachhaltigeres Wirtschaften und für die Veränderung von Städten und bei der Mobilität.So ist etwa der deutsche Pavillon unter dem Namen "Campus Deutschland" wie ein großes Labor konzipiert, in dem viel ausprobiert werden kann. So lernen auch Kinder spielerisch über alternative Energiequellen oder über Innovationen, mit denen der Klimawandel verlangsamt werden kann. Der deutsche Auftritt, der von der Köln Messe konzipiert wurde, zählt zu den beliebtesten auf der Expo, Wartezeiten von einer Stunde sind nicht selten, wobei wegen der Pandemie bei allen Ständen die Zahl der Besucher limitiert wurde.Neben dem Pavillon, der die gesamte Bundesrepublik repräsentiert, hat Baden-Württemberg als einziges Bundesland einen eigenen Auftritt unter dem Namen "The Länd". Hier geht es um duale Berufsausbildung und die Innovationskraft der mittelständischen Wirtschaft im Ländle. Auch Firmen wie Siemens und Emirates sind mit eigenen Pavillions vertreten. Die Airline aus Dubai zeigt in ihrem Gebäude, wie das Fliegen der Zukunft aussehen könnte. Auch hier sind spielerische Elemente eingebaut, zum Beispiel die Steuerung von Robotern oder das Design eines Jets durch die Besucher.An einem Tag lassen sich jedenfalls nur erste Eindrücke gewinnen, zumal die Aufnahmefähigkeit nach all den Eindrücken und oft auch herausragenden Video-Installationen irgendwann erschöpft ist. Viele Besucher und ebenso Einheimische kommen auch erst gegen Abend, um das tägliche Show-Programm unter einer riesigen offenen Kuppel und die beeindruckenden Lichtinstallationen zu verfolgen.Ursprünglich hatte Dubai 25 Mio. Besucher für die Expo angepeilt – vor Corona. Jetzt rechnen Touristiker vor Ort mit 13 Mio. Besuchern bis Ende März, was angesichts der weltweiten Reisebeschränkungen vor allem im Winterhalbjahr im Zuge der Pandemie immer noch ein stolzer Wert wäre.Dubai verbucht die Expo dennoch als Erfolg. Viele Besucher zeigten sich begeistert über die Ausstellung, und man wolle den "Spirit" dieser sechs Monate weitertragen, sagte Issam Kazim, CEO von Dubai Tourism bei dem Besucher einer Gruppe von deutschen Top-Touristikern.Das Messegelände werde zum allergrößten Teil wiederverwendet, so Kazim. So will Siemens in den Expo-Gebäuden sein globales Logistik-Headquarter errichten. Andere Pavillons sollen für die Universität oder für Veranstaltungen verwendet werden. Einige der Länderauftritte sind dagegen so geplant, dass die Gebäude demontiert und für andere Zwecke in den Herkunftsländern wieder aufgebaut werden können.Am Eingang der Expo wird der Impfnachweis – der deutsche CovPass wird anerkannt – kontrolliert. Ungeimpfte können ebenfalls an dem Event teilnehmen, müssen dafür aber einen negativen PCR-Test vorlegen, der innerhalb der letzten 72 Stunden durchgeführt wurde. Auch für einige wenige Stände ist ein aktueller, negativer PCR-Test zusätzlich zum Impfnachweis erforderlich.