Bisher noch Modell, bald Anziehungspunkt für Einheimisches und Touristen: Destination Crenshaw, ein neues Projekt in Los Angeles.

Auch nach zwei Jahren Corona-Krise baut der Golden State mit unvermindertem Tempo sein touristisches Angebot aus. Neben Hotelpremieren ist 2022 in Kalifornien viel Neues für Naturfans, Kultururlauber und Themenparkbesucher angekündigt.

Neues in San Francisco und LA

Noch mehr "tierische" Attraktionen

Weitere Anlaufpunkte für Kulturinteressierte

Wenn man die deutschen Nordamerika-Veranstalter fragt, sind sich alle einig: 2022 wird ein USA-Jahr – und der Südwesten beliebteste Reiseregion. Da kommen die zahlreichen Neuzugänge im kalifornischen Gastgewerbe und Tourismus gerade recht, um Gästen noch mehr Abwechslung zu bieten und zu großen Andrang an den Hot Spots zu vermeiden.So wurden bereits 2021 in Kalifornien mehr als 30 Hotels und Resorts mit über 5200 zusätzlichen Zimmern eröffnet. Der Pandemie zum Trotz geht es in diesem Jahr munter weiter, etwa mit den Debüts der Hotels Stanly Ranch, Auberge Collections Napa, The Line SF, 1 Hotel San Francisco, Conrad Los Angeles und des mit Spannung erwarteten Sensei Porcupine Creek, einem intimen Wellness-Retreat in den Ausläufern der Santa Rosa Mountains in Rancho Mirage.Urlauber in San Francisco dürfen sich ab Mai 2022 auf die Presidio Tunnel Tops freuen, ein über den Tunneln des Presidio Parkway errichtetes Gelände auf Nationalparkland. Sie erwarten Aussichtspunkte mit Blick auf die Golden Gate Bridge und die Stadt, Wege, Gärten, Gastronomie, ein Naturspielplatz und eine Kindererlebnisstation.In Los Angeles wartet der Crenshaw Boulevard , das Rückgrat der schwarzen Gemeinde der Stadt, nicht nur mit Kultur und Kommerz auf, sondern mit Gemeinschaftsarealen und kleinen Parks, Hunderten von neu gepflanzten Bäumen und über 100 in Auftrag gegebenen Kunstwerken.Und auch in den Zoos tut sich eine Menge: In Santa Barbara Zoo wird Australian Walkabout eröffnet, ein fast 1400 Quadratmeter großer Lebensraum "Down Under". Das Monterey Bay Aquarium startet die Ausstellung "Into the Deep: Exploring Our Undiscovered Ocean", bei der Roboter-U-Boote Tiere aus der Tiefsee an die Oberfläche bringen. Und neueste Attraktion im Birch Aquarium an der Scripps Institution of Oceanography in San Diego sind Zwergpinguine.Apropos San Diego: Die erste Phase des neuen Comic-Con-Museums im Balboa Park wurde am 26. November 2021 eröffnet. Die offizielle Eröffnung des dreistöckigen Museums rund um Comic-Kunst ist für Juli 2022 geplant. Besucher erwarten wechselnde Ausstellungen, ein Bildungszentrum, ein 4K-Videokino, ein Präsentationsraum, ein Souvenirshop mit Comics, Graphic Novels, Marken-Souvenirs sowie Labore, Klassen und Seminare.Geschichte, Kultur und Alltag des Cahuilla-Stammes der Agua Caliente präsentiert die neue Agua Caliente Cultural Plaza in Palm Springs. Neben Museum und Spa gibt es einen Outdoor Trail.Das Orange County Museum of Art wiederum zieht um: Am neuen Standort im Segerstrom Center for the Arts (SCFTA)-Campus soll das Museum im Oktober 2022 auf doppelter Fläche wie bisher eröffnet werden.