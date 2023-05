FVW Medien/AK

Issam Kazim, CEO der Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), im Gespräch mit fvw|TravelTalk-Chefredakteur Alexander Krug.

Dubai hat sein Angebot an Hotels und Zimmern deutlich ausgebaut. Den Erfolg aller Maßnahmen bemisst das Emirat aber an anderen KPI, wie Tourismus-Chef Issam Kazim gegenüber fvw|TravelTalk erläutert. Und er verrät, was dem Wachstum auf 20 Mio. Touristen noch im Weg steht.

"The Sky ist the limit" gilt für Dubai nach Covid-19 mehr denn je. Die 20-Millionen-Touristen-Marke soll endlich geknackt werden. Noch ist die ar