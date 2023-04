In Westaustralien wächst die Angst vor Zyklon Ilsa. Der tropische Wirbelsturm werde derzeit in die Kategorie 2 eingestuft und befindet sich noch über dem Meer, etwa 340 Kilometer nordwestlich von Broome in der Kimberley-Region.

Mehr dazu

Mehr dazu Australien Horror-Flut hinterlässt Spur der Verwüstung

Mehr dazu

Das berichtete der Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf den staatlichen Wetterdienst. Es werde aber erwartet, dass sich der Sturm in den nächsten Tagen verstärke. "Solltedie Küste als Kategorie-4-System erreichen, wäre es der erste Zyklon dieser Stärke in Australien seit vier Jahren", hieß es.2019 hatte der Wirbelsturmin Queensland und im Northern Territory schwere Schäden angerichtet. In Westaustralien habe zuletzt vor mehr als zehn Jahren ein Zyklon dieser Stärke gewütet, berichtete die Nachrichtenagentur AAP. Es wird erwartet, dass Ilsa am Donnerstag oder Freitag zwischen Port Hedland und Broome auf Land trifft.Derweil wurde damit begonnen, Aborigine-Gemeinden, Rinderfarmen, Minenarbeiter und Wohnwagenparks in abgelegenen Gebieten zu evakuieren. "Die Leute müssen sich auf Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern vorbereiten", sagte Darren Klemm von den Notfalldiensten der Region. Todd Smith, Sprecher des Bureau of Meteorology, warnte: "Es wird eine Menge Schaden an Bäumen, Vegetation und allen Gebäuden und Infrastrukturen geben (...), und Wohnwagen und Autos werden durch die Luft geschleudert werden.