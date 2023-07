ETC

Optimistisch in den Sommer 2023: Ex-ETC-Präsident Luís Araújo (Turismo de Portugal) mit seinem Nachfolger Miguel Sanz (Turespaña) sowie Liina Maria Lepik und Rainer Aavik (beide Visit Estonia) und Eduardo Santander (ETC) bei der jüngsten Generalversammlung in Tallinn.

Der Aufschwung im europäischen Tourismus setzt sich fort. Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds haben die internationalen Ankünfte nicht nur fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht – es gibt sogar Zuwächse in einigen Ländern, so die European Travel Commission (ETC).

Inflation und gestiegene Reisekosten belasten zwar auch in diesem Jahr die Budgets der Verbraucher, doch die Reiseausgaben für Reisen haben imm