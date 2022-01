wuppertaler, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Rathaus von Esch an der Alzette

Neben Novi Sad und Kaunas trägt Esch in diesem Jahr den Titel als Europas Kulturhauptstadt. In einer Serie stellen wir die Städte und ihre touristischen Pläne für 2022 vor. Heute: Esch Nirgendwo in Luxemburg treffen Vergangenheit und Zukunft sichtbarer