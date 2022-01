Das Rathaus der nordserbischen Stadt Novi Sad

Gleich drei Städte tragen in diesem Jahr den Titel als Europas Kulturhauptstadt. In einer Serie stellen wir die Städte und ihre touristischen Pläne für 2022 vor. Heute Teil 2: Novi Sad.





Nemanja Milenkovic, der Präsident der Stiftung, empfängt im Konferenzraum. Der 44 Jahre alte Programmmacher kommt schnell auf den Punkt: "Die Botschaft lautet: Für neue Brücken! Es ist ein Appell zu handeln, aber auch eine Vision."

Novi Sad liegt am Mittellauf der Donau. Es ist Hauptstadt der Provinz Vojvodina, wo außer Serben mehr als ein Dutzend anderer Nationalitäten leben. Im Jahr 1748 verlieh die österreichische Kaiserin Maria Theresia der auf Lateinisch Neoplanta genannten Siedlung den Titel einer königlichen Freistadt. Ihre Bürger sollten sie fortan in ihrer jeweiligen Muttersprache benennen: Neusatz auf deutsch, Ujvidek auf ungarisch und Novi Sad auf serbisch.

Es geht betriebsam zu im Haus Freiheitsplatz 3 im Zentrum der nordserbischen Stadt Novi Sad. Im Büro der Stiftung "Novi Sad 2021" arbeiten junge Leute konzentriert an Laptops und Computern.

Teil der k.u.k.-Monarchie

Bis 1918 war die Stadt Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie, was sie bis heute prägt. Drei Brücken überspannen die Donau. Sie wurden bei den Nato-Bombardierungen im Frühjahr 1999 zerstört, als das westliche Bündnis den damaligen serbischen Kriegsherrn Slobodan Milosevic zur Aufgabe des von Albanern bevölkerten Kosovos zwang. Die Brücken, die inzwischen wiederaufgebaut wurden, stehen auch für das Verbindende, unterstreicht Milenkovic.

Mit einem Budget von 60 Mio. Euro stellt die Stadt mit 340.000 Einwohnern ein ambitioniertes Programm auf die Beine. Abgehandelt werden Themen wie Migration, Frauen in der Kunst, die Zukunft Europas. "Bis Ende 2022 werden wir 5000 europäische Künstler bei uns gehabt haben", sagt Milenkovic.

Zur Eröffnung am 13. Januar – das Datum fällt mit dem orthodoxen Neujahr zusammen – gestaltet der slowenische Avantgarde-Künstler Dragan Zivadinov ein Open-Air-Spektakel mit dem Titel "Zeniteum". Dieser pielt auf die stilprägende jugoslawische Avantgarde-Kunstzeitschrift "Zenit" an, die in den 1920er-Jahren zuerst in Zagreb und dann in Belgrad erschien. Auch der deutsch-französische Dichter Yvan Goll (1891-1950) stand mit den international weit vernetzten "Zenitisten" in regem Kontakt.



Die Corona-Pandemie bringt die Kulturhauptstadt-Macher nicht aus der Fassung. "Sie ist eine große Herausforderung, aber wir haben Erfahrung gesammelt", sagt Milenkovic, einer der Mitbegründer des Musikfestivals Exit. Serbien hatte eigentlich nur einen einzigen harten Lockdown, im Frühjahr 2020, und dann eher milde Maßnahmen.

Unabhängige Kunstszene unzufrieden

Kritiker des Kulturhauptstadt-Programms bemängeln, dass die Macher auf Schein statt Nachhaltigkeit, auf Effekt statt Tiefe setzten. Der Stiftungspräsident möge zwar ein exzellenter PR-Fachmann sein, doch stehe ihm kein kompetenter künstlerischer Leiter zur Seite, ist zu hören. Weite Teile der unabhängigen Kunstszene in Novi Sad wurden mit dem Kulturhauptstadt-Projekt nicht recht warm."Wir haben vier Jahre lang mit ihnen diskutiert. Vergebens", sagt Zoran Pantelic, der das Multi-Media-Zentrum "Kuda.org" am Rande der Stadt leitet. "Sie interessieren sich mehr für Kultur als Präsentation und nicht so sehr für Kultur als Produktion."Milenkovic will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. Man habe verlassene Fabriken und Lagerhallen hergerichtet und betriebssicher gemacht. "All das stellen wir der Kultur zur Verfügung." Der unabhängigen Szene stünden die Türen offen. Es bleibt abzuwarten, ob die unterschiedlichen Auffassungen von Kultur zueinander finden können.