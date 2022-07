Imago

Die EU steht vor großen Herausforderungen – auch im Tourismus.

In der Europäischen Union müssen zahlreiche Stellen in der Tourismus-Branche besetzt werden. Doch es mangelt an passenden Bewerberinnen und Bewerbern. Das World Travel & Tourism Council (WTTC) und die European Travel Commission (ETC) warnen davor, dass die E