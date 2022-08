Imago / Pacific Press Agency

Ist wirkliche jeder Russe "guilty"? Über einen Reisebann für russische Staatsbürger wird in der EU diskutiert. Die USA – hier eine Demo in New York City – halten sich zu diesem Thema noch bedeckt.

Sieben Sanktionspakete hat die EU wegen des Angriffs auf die Ukraine bereits gegen Russland verhängt – doch der Krieg ist immer noch nicht beendet. Nun steht eine neue Strafmaßnahme im Raum: Die EU könnte Russen weitgehend den Zutritt verwehren. War