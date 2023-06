Bundespolizei

Der Grenzbeamte entscheidet, ob jemand ins Land einreisen darf – das gilt auch bei Vorlage eines gültigen Visums.

Ungarn setzt sich dafür ein, dass Staatsbürger Katars visumfrei in die EU einreisen dürfen. Die EU will in naher Zukunft sogar eine Visum-Freiheit für Bürger aller Golfstaaten umsetzen.

Der ungarische Premier Viktor Orbán hat erklärt, dass sein Land die Befreiung von der Schengen-Visumpflicht für Staatsangehörige