Im Anschluss an eine Reise in die von den verheerenden Erdbeben betroffene Region fordert die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung dauerhafte Hilfe.

"Nach wie vor fehlt es an allem, was für das konkrete Überleben gebraucht wird", sagte Luise Amtsberg und zählte auf: "Zugang zu Wasser, sanitäre Einrichtungen, Unterbringungen jenseits von Zelten, Bildung, psychosoziale und traumatologische Unterstützung" für die Überlebenden und Helfer.Die Lage vor Ort zeige, dass neben der "weiterhin zwingend erforderlichen Nothilfe", auch die mittel- und langfristige Hilfe bereits jetzt schon mitgedacht werden müsse. "Ein abgestimmtes Vorgehen der gesamten Bundesregierung ist hier zwingend erforderlich, um die Hilfe richtig einzusetzen." Die Unterstützung der Überlebenden in der Region erfordere "keinen Sprint, sondern einen Marathon".In der türkischen Stadtetwa seien 85 Prozent der Häuser zerstört oder unbewohnbar. Laut der türkischen Regierung wurden 230.000 Gebäude zerstört oder unnutzbar, 1,5 Mio. Menschen in der Türkei lebten in Zelten, drei Millionen seien evakuiert worden. In der Türkei und in Syrien wurden mehr als 50.000 Menschen getötet.Den Moment der zusätzlichen Grenzöffnungen nachaus müsse man nutzen und auf Dauer stellen. "Denn die Situation in Nordwestsyrien war aus humanitärer Sicht auch vor dem Erdbeben schon katastrophal." Die syrische Regierung hatte nach den Beben zugestimmt, weitere Grenzübergänge für internationale Hilfe von der Türkei in den von Rebellen gehaltenen Nordwesten Syriens zu öffnen.