Imago Images

Das Legoland Günzburg, hier Dresden im Modell, wird um ein 12.000 Quadratmeter großes Areal erweitert.

Jetzt gab es grünes Licht vom Günzburger Bauausschuss: Legoland darf den Freizeitpark erweitern und will dort 15,5 Mio. Euro in neue Attraktionen stecken. Legoland startet in Günzburg den Bau eines neuen Themenbereichs auf 12.000 Quadratmetern. Mittelp