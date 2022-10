Lange Sandstrände und idyllische Badebuchten: das ist Portugals Küstenregion Algarve. Im Hinterland gibt es geschichtsträchtige Städte und ein reiches Kulturangebot.

Portugals Küste, beliebte Destination deutscher Urlauber, ist erneut "Europe's Leading Beach Destination". Damit wurde die Algarve zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet.

Was für eine Serie: Bereits zum neunten Mal und zum vierten Mal in Folge hat die Algarve mit den "World Travel Award" als Europas beste Strand-Destination ergattert. Der Preis gilt als "Oscar der Tourismusbranche". In einer großen Abstimmung unter Reisefachleuten, Medienvertretern und Endverbrauchern wird der Preis ermittelt. Die Algarve hat Mitbewerber wie Marbella, Mallorca und Korfu auf die Plätze verwiesen.



Der etwa 200 Kilometer lange Küstenstreifen von Odeceixe an der Westküste bis nach Vila Real de Santo António ganz im Osten zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus: Sanfte Strände für die ganze Familie, Sandbänke auf wenig frequentierten Inseln und natürlich die Strände vor den berühmten, ockerfarbenen Felsklippen oder auch wilde Surfspots sind an der Algarve zu finden.



Die 29. World Travel Awards wurden am 1. Oktober im Hilton Mallorca Galatzo verliehen. Zum Branchen-Event kamen Besucher aus ganz Europa.