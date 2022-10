FVW Medien/HMJ

Freizeitpark im Nirgendwo: Eis-Greissler wartet in Krumbach in der Buckligen Welt (sie heißt wirklich so!) mit einer großen Erlebniswelt inklusive Wasserlandschaft auf.

Niederösterreich ist vor allem für Kulinarik, Wein und Kultur bekannt. Doch das flächenmäßig größte Bundesland der Alpenrepublik bietet auch viel für Familienurlauber – und will dafür verstärkt in Deutschland werben. Welche kindgerechten Angebote gibt es? Ein Produktcheck.

