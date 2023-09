Nach einem gewaltigen Erdrutsch in Südfrankreich soll die blockierte Autobahn- und Eisenbahnverbindung nach Norditalien so schnell wie möglich wieder in Betrieb gehen.





Die ursprünglich ab Montag für mehrmonatige Arbeiten geplante Sperrung des Mont-Blanc-Tunnels, der ebenfalls Frankreich mit Norditalien verbindet, soll bis zur Wiedereröffnung der blockierten Autobahn aufgeschoben werden. Dies hatte Italien von Frankreich verlangt, um ein Verkehrschaos zu verhindern. "Hier besteht wirklich die Gefahr einer Blockade", sagte Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini am Donnerstag. "Ich habe höflich darum gebeten, die Arbeiten am Mont Blanc aufzuschieben. Sonst gibt es Chaos." Bis zur Wiederaufnahme des Bahnverkehrs wird es aber wohl zwei Monate dauern, sagte der Minister.



In dem bergigen Gebiet in Savoyen nahe der italienischen Grenze hatte es am Sonntag bei Saint-Jean-de-Maurienne mehrere Erdrutsche gegeben. 15.000 Kubikmeter Gestein seien abgerutscht, sagte der Minister. Teils wurden diese von Schutzvorrichtungen abgefangen. Noch besteht Sorge, dass es zu weiteren Erdrutschen kommt. Das teilte Frankreichs beigeordneter Verkehrsminister Clément Beaune am Donnerstag nach einem Besuch vor Ort mit. Die Autobahn A43 Richtung Turin soll im Laufe der kommenden Woche im unterbrochenen Bereich wieder zweispurig befahren werden können. Zum Schutz vor weiteren Erdrutschen soll auf den beiden weiter blockierten Spuren eine Schutzwand aus Containern errichtet werden.