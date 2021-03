Angesichts der steigenden Infektionszahlen sieht ein Entwurf der SPD für den Bund-Länder-Gipfel am Montag eine Quarantänepflicht sowie regelmäßige Tests für alle Heimarbeiter vor.

"Das Auftreten von Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss", heißt es in dem Papier, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Kanzleramtschef Helge Braun betonte auf Twitter, dass es nicht um ein Papier des Kanzleramts handele. In Unionskreisen hieß es, es gebe entsprechende Überlegungen auf SPD-Seite.

"Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland müssen daher unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein", heißt es in dem Entwurf weiter. Noch vor dem Osterreise-Verkehr solle dies in entsprechende Verordnungen eingearbeitet werden.



Mehr dazu

Mehr dazu Fewos und Camping Drei Küstenländer legen Osterreise-Konzept vor

Zudem sollen die Firmen beim Infektionsschutz stärker in die Pflicht genommen werden, heißt es in dem Papier. Wo die Arbeit im Homeoffice nicht möglich sei, müssten Tests von den Unternehmen angeboten werden, heißt es im Entwurf. "Diese sollen pro Woche das Angebot von mindestens zwei Schnelltests umfassen. Die Bundesregierung wird hierfür die entsprechenden Regelungen bis Ende März erlassen und einen Rahmen schaffen, auf dessen Basis die Arbeitgeber entsprechende Testbescheinigungen ausstellen", heißt es in dem Entwurf.

Zudem sollen laut Entwurf auch Selbst- oder Laientests ausgeweitet werden, um weitere Öffnungsschritte in Zukunft möglich zu machen: "Daher wird der Bund in die Erstattungsregelung der Testverordnung kurzfristig die Erstattung der Kosten für die Durchführung von Selbsttests unter Aufsicht und die verlässliche Dokumentation des Testergebnisses aufnehmen", heißt es.

Die Regelungen zu den Corona-Einschränkungen von Anfang März sollen zudem bis in den April verlängert werden, wobei in dem Papier das genaue Datum offengelassen ist.