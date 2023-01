Thailand hält an seinen Einreisebestimmungen aus dem Oktober 2022 fest.

Verwirrung um die Einreiseregeln für Thailand: Nachdem zunächst über eine Rückkehr zu Impf- und Genesenennachweisnachweis berichtet worden war, verzichtet das Land nach Angaben des Fremdenverkehrsamtes nun doch auf die verschärften Regeln.

In einem aktuellen Statement gab Thailands stellvertretender Premier und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul nach Angaben des Thailändischen Fremdenverkehrsamtes bekannt, dass die Einreise in das Königreich für internationale Reisende unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus weiterhin ohne Einschränkungen möglich ist.Am Wochenende war über eine Wiedereinführung der Nachweispflicht einer vollständigen Impfung oder Genesung beraten worden. Diese Regelung wird nun doch nicht eingeführt. Das deutsche Auswärtige Amt hatte bei seinen Reisehinweisen bereits über verschärfte, ab heute gültige Regularien berichtet.Hintergrund der diskutierten Verschärfung waren die stark steigenden Corona-Zahlen in China bei gleichzeitiger Lockerung der Reiseregeln in der Volksrepublik. Da Thailand ein beliebtes Urlaubsziel bei den Chinesen ist, war befürchtet worden, dass auch in Thailand die Corona-Zahlen wieder anziehen könnten. Dieses Risiko scheint das Land nun einzugehen.Das Königreich hält jetzt jedenfalls an der im Oktober 2022 eingeführten Politik der vollständigen Öffnung für den Tourismus fest. "Internationale Reisende, die in Thailand ankommen, müssen keinen Impfnachweis vorlegen", bekräftigt Gesundheitsminister Charnvirakul. Auch PCR- oder Selbsttests sind nicht notwendig.Die Regierung weist laut Fremdenverkehrsamt jedoch darauf hin, dass einige Herkunftsländer, darunter China und Indien, möglicherweise bei Rückkehr oder Einreise einen negativen PCR-Test verlangen. Bei Weiterreise in eines dieser Länder ist auch für internationale Reisende eine Covid-Versicherungspolice notwendig, falls ein Test in Thailand positiv ausfällt.