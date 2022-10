Der Hurrikan Orlene hat über dem mexikanischen Festland rasch an Kraft verloren. Es gebe keine größeren Schäden.

Der Hurrikan Orlene hat über dem mexikanischen Festland rasch an Kraft verloren. Es gebe keine größeren Schäden. Das sagte der Gouverneur des Bundesstaates Sinaloa, Rubén Rocha, Medienberichten zufolge am Montag. Am Morgen war der Sturm mit Win