Kuala Lumpur, die Hauptstadt Malaysias, ist eine beeindruckende Metropole.

Weiterhin müssen Reisende die Nachverfolgungs-App MySejahtera auf ihr Handy laden. Für die Einreise sind nunmehr aber weder Impf- noch Testnachweise erforderlich.

Mehr dazu

Mehr dazu Einfacher nach Asien Malaysia lockert seine Einreiseregeln

Malaysia hat alle Covid-Einreisebeschränkungen aufgehoben. Das gilt auch für bislang teilweise nötig gewordene Testnachweise und Quarantäne-Pflichten. So ist die Einreise nun sämtlichen Urlaubern unabhängig von ihrem Impf- oder Testnachweis erlaubt.Bislang galt, dass ungeimpfte Reisende zwei Tests zu absolvieren hatten – einen PCR-Test bereits vor der Abreise in das Land und einen Antigen-Schnelltest innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft. Zudem mussten sie sich für fünf Tage in Quarantäne begeben. Geimpfte Reisende waren auch bislang schon von allen Vorschriften befreit.Weiterhin erforderlich ist es, die Nachverfolgungs-App MySejahtera aufs Handy herunterzuladen. Anders als bislang müssen dort aber keine Impfdaten mehr eingegeben werden.