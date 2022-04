FVW Medien/HMJ

Testpflicht vor Einreise, Maske im Flugzeug und am Airport: Corona ist wie hier am Flughafen New York-JFK Ende März zum Alltag bei US-Flügen geworden. Die Einreisezahlen ziehen nun deutlich an.

Seit der Grenzöffnung im November 2021 registrieren die USA erwartungsgemäß einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage aus Europa. Doch die vorläufigen Einreisezahlen fürs erste Quartal 2022 zeigen auch, dass die Bäume (noch) nicht in den Himmel w