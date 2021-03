Schieder-Reisen

Keine Einreise ohne negatives Testergebnis: Litauen – hier der Kathedralenplatz in der Hauptstadt Vilnius – zieht die Zügel in der Corona-Krise an.

Litauen verschärft seine Einreisebestimmungen: Die Einreise in das baltische EU-Land ist von 10. März an nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Dies beschloss die Regierung in Vilnius am Mittwoch.