Reisende aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen können wieder ohne Einschränkungen in die Schweiz einreisen. Nach der Wiedereinreise in Deutschland müssen sie sich jedoch in Quarantäne begeben.





Auch für Einreisende aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen entfällt damit die Pflicht zu der ansonsten obligatorischen Quarantäne. Insgesamt gibt es für Deutsche vorerst keinerlei Einreiseauflagen mehr bei der Einreise in die Schweiz. Wer mit dem Flugzeug anreist, muss allerdings einen negativen PCR-Test vorlegen.

Mehr dazu Mehr dazu Infolge der Corona-Krise Schweiz-Incoming bricht 2020 um zwei Drittel ein

Während die deutschen Länder von der Liste der Risikoregionen verschwinden, setzt das BAG andere Regionen und Länder neu drauf. Dazu gehören fünf neue italienische Regionen (insgesamt nun zehn) sowie die österreichischen Bundesländer Kärnten, Niederösterreich und Steiermark. Das Bundesland Salzburg bleibt auf der Liste.



Auch um zahlreiche andere Destinationen erweitert sich die Liste, darunter um klassische Urlaubsländer wie Barbados und die Malediven.



Ausschlaggebend für die Schweizer Risikoliste ist die 14-Tage-Inzidenz. Wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Gebiet um 60 höher liegt als in der Schweiz, kommt das Land oder die Region auf die Liste.

Mehr dazu Mehr dazu Läden vor Öffnung Schweiz will Anti-Corona-Maßnahmen lockern Damit streicht das schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) diese drei Bundesländer von ihrer Liste der Risikogebiete. Grund: Die Inzidenzzahlen sind in ganz Deutschland deutlich gesunken und liegen unter den schweizerischen Werten.Auch für Einreisende aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen entfällt damit die Pflicht zu der ansonsten obligatorischen Quarantäne. Insgesamt gibt es für Deutsche vorerst keinerlei Einreiseauflagen mehr bei der Einreise in die Schweiz. Wer mit dem Flugzeug anreist, muss allerdings einen negativen PCR-Test vorlegen.Während die deutschen Länder von der Liste der Risikoregionen verschwinden, setzt das BAG andere Regionen und Länder neu drauf. Dazu gehören fünf neue italienische Regionen (insgesamt nun zehn) sowie die österreichischen Bundesländer Kärnten, Niederösterreich und Steiermark. Das Bundesland Salzburg bleibt auf der Liste.Auch um zahlreiche andere Destinationen erweitert sich die Liste, darunter um klassische Urlaubsländer wie Barbados und die Malediven.Ausschlaggebend für die Schweizer Risikoliste ist die 14-Tage-Inzidenz. Wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Gebiet um 60 höher liegt als in der Schweiz, kommt das Land oder die Region auf die Liste.