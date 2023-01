Screenshot via Google Maps

Palm Beach befindet sich nördlich der Metropole Sydney.

An einem beliebten Strand der australischen Stadt Sydney wurden mehr als ein Dutzend Hammerhaie gesichtet. Die Behörden alarmierten unverzüglich die Badegäste, die sich zu dem Zeitpunkt noch im Meer befanden.

