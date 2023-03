FVA Ägypten

Beliebtes Touristenziel in Ägypten: Hurghada am Roten Meer.

Das Land am Nil ist bei Urlaubern seit jeher stark gefragt. Nun will Tourismusminister Ahmed Issa Kapazitäten ausbauen, um die ehrgeizigen Wachstumsziele des Landes zu erreichen. Issa sucht dazu Unterstützung in aller Welt.

Die Ziele sind ehrgeizig: Ägyptens Tourismuswirtschaft soll jährlich um mindestens 25 Prozent wachsen. Das hat der Tourismusminister des Lan