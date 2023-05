Eine Woche voller Eindrücke in einem auch für viele Reiseprofis noch unbekannten Land erwartet die Teilnehmer des Destination Forum Usbekistan. Am Donnerstag starteten die Touren in der Hauptstadt Taschkent.

Kati Jurischka

Gut vorbereitet: Jens Hulvershorn vom Veranstalter Erlebe und Gerlinde Hofmann vom TUI Reisecenter Marktheidenfeld auf dem Flug mit Uzbekistan Airways nach Taschkent.

Die Nachfrage für das Destination Forum von DRV und fvw|TravelTalk war hoch und längst nicht alle Bewerberinnen und Bewerber konnten einen Platz ergattern. Am Mittwoch flogen 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reisebüros und Veranstaltern mit Uzbekistan Airways von Frankfurt nach Taschkent.In der 2,5 Mio. Einwohner zählenden Hauptstadt des zentralasiatischen Land steht am Donnerstag eine Stadttour mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Museen an. Auf fünf verschiedenen Routen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von denen bislang mit Ausnahme der Experten von Studien- und Erlebsnisreisenveranstaltern kaum jemand zuvor in Usbekistan war, in den kommenden Tagen die Facetten des Landes kennen.Natürlich geht es bei den Touen um die historischen Schätze aus der moslemischen Blütezeit entlang der historischen Seidenstraße, wie die auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes stehenden Städte Samarkand, Buchara, Shakhrisabz und Chiwa. Aber es geht auch Nachhaltigkeit, um das Leben der Menschen und die in den vergangenen Jahren stark ausgebaute touristische Infrastruktur, etwa mit Schnellzügen und neuen Hotels.Auf einem Workshop-Tag im Hilton Hotel in Tashkent gibt es zum Abschluss viele Informationen zur Entwicklung des Tourismus und zu den Potenzialen auf dem Markt. Dort werden auch hochrangige Vertreter der Regierung und Leistungsträger aus Usbekistan den Dialog mit den deutschen Gästen suchen.