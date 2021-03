DRV-Präsident Norbert Fiebig kritisiert den Zickzackkurs der Bundesregierung.

Die Reisebranche kritisiert die Prüfung weiterer Einschränkungen der Reisefreiheit wegen der Corona-Pandemie scharf. "Mehr Rückwärtssalto geht nicht. Die Bundesregierung hat Kurs und Kompass verloren".

Das sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig. Die Bundesregierung hatte zuvor bekanntgegeben, dass sie prüfe, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland unterbunden werden können. Hintergrund der Diskussion ist der vorübergehende Buchungsanstieg für Mallorca nach der Streichung der Lieblingsinsel der Deutschen von der Liste der Corona-Risikogebiete am 14. März."Aus dem Zickzackkurs der Bundesregierung wird nun ein Schlingerkurs mit doppeltem Rückwärtssalto", sagte Fiebig. Erst habe das Auswärtige Amt die Balearen aufgrund niedriger Infektionszahlen von der Liste der Risikogebiete genommen. Dann sei eine Testpflicht für alle Flugreisenden aus dem Ausland beschlossen worden. Und nun prüfe die Bundesregierung, "wie sie Reisen an Ostern gänzlich verbieten kann".