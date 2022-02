fvw-medien/ES

Die Touristiker der DRV Delegationsreise nach Tunesien sind optimistisch, dass das nordafrikanische Land 2022 wieder mehr Besucher begrüßen wird.

Ortstermin in Tunesien: Eine Delegation des DRV reiste in das Land, um über den touristischen Neustart zu beraten. Sie sind optimistisch. Man hört nur das gleichmäßige Klappern der Pferdehufe. In bunt bemalten Kutschen geht es durch die Oase von Tozeu