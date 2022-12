Pixabay

Das Rotlichtviertel von Amsterdam ist eine große Touristen-Attraktion.

Amsterdam will sein Image als Kultur-Reiseziel verbessern. Der Konsum von Drogen soll eingeschränkt und das "Erotikzentrum" an den Stadtrand verlegt werden.

Amsterdam will sein Image als Kultur-Reiseziel verbessern. Der Konsum von Drogen soll eingeschränkt und das "Erotikzentrum" an den Stadtrand verlegt werden. Amsterdam will die touristische Struktur offenbar neu aufstellen. Die Stadt startet eine Werbekampagne gegen T