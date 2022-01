Imago / Zuma Wire

Hongkong gleicht sich immer mehr dem Mutterland an. Das gilt nicht nur bei der Bekämpfung der Demokratiebewegung sondern auch bei dem Vorgehen gegen die Corona-Pandemie so.

Damit will die chinesische Sonderverwaltunsgzone verhindern, dass mit Omikron Infizierte die Stadt als Umsteigemöglichkeit in Richtung China nutzen. Dort beginnen in drei Wochen die Olympischen Spiele. Als Grund für das Verbot gibt die Hongkonger Verwaltung die