Imago / Chromorange

Auf den Campingplätzen in Deutschland – hier am Edersee – waren mehr inländische Nutzer als vor Corona zu Gast.

Hoteliers, Campingplatzbetreiber und Co in Deutschland haben auch im Oktober vom Trend zum Urlaub im eigenen Land profitiert. Die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben zwischen Rügen und Garmisch-Partenkirchen stieg gegenüber dem Vorjahresmonat