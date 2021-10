Freilich am See

Im Freilich am See in Bad Saarow findet der Touristik Immobilien Gipfel am 10. und 11. November statt.

Tourismus in Deutschland gilt auch weiterhin langfristig als Wachstumsbranche. Wo und wie wird investiert? Mitte November treffen sich Touristiker, Hoteliers, Investoren und Vertreter von Banken zum Touristik Immobilien Gipfel.