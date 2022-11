Markus Orth (LCC-Geschäftsführer), Dominik Faber (Vorstandsmitglied, Geschäftsführer Reise/CEO Travel, Check24), ‚Thomas Bösl (Geschäftsführer der Raiffeisen-Tours RT-Reisen GmbH), Ute Dallmeier (Managing Director LCC-Niederrhein) und fvw|TravelTalk-Chefreporterin Rita Münck.

Die türkischen Medien berichten ausgiebig über den fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya. Darunter befinden sich einige Leitmedien, Fernsehsender und die beiden wichtigsten Nachrichtenagenturen des Landes.

Der fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya sorgt in der Türkei landesweit für ein großes Medienecho. Die Tagezeitung "Haberturk" berichtet, dass der Kongress von fvw|TravelTalk erstmals im Ausland stattfindet.



"Im Jahr 2019 kamen insgesamt 5,0 Mio. deutsche Touristen in die Türkei. Davon entfielen etwa 2,5 Mio. auf Antalya. In den ersten zehn Monaten des aktuellen Jahres besuchten 2,7 Mio. deutsche Touristen Antalya. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr mit einer Anzahl von 3,0 Mio. deutschen Touristen abschließen werden. Deutschland ist einer der führenden Quellmärkte Europas. Dieser Markt leistet sowohl im Winter als auch im Sommer einen großen Beitrag für den türkischen Tourismus", zitiert das renommierte türkische Blatt Erkan Yağcı, Präsident des Hotelverbands der Region Antalya (Aktob).



Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu fvw|TravelTalk-Kongress Antalya Veranstalter haben sich auf Unsicherheiten eingestellt

Mehr dazu

Mehr dazu fvw|TravelTalk-Kongress Antalya Ebel sieht stationären Vertrieb in guter Position

Mehr dazu

Mehr dazu fvw|TravelTalk-Kongress Antalya Minister bedankt sich bei deutschen Touristikern

Im Topkapi Palace: Vom fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya

1 / 24 Der fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya findet im Swandor Topkapi Palace statt. (Foto: Christian Wyrwa) 1 von 24 Teilen 2 / 24 Tom Fecke, Regional Director Central & Eastern Europe/Managing Director Sabre Deutschland, eröffnete das Get-together im Swandor Topkapi Palace. (Foto: Christian Wyrwa) 2 von 24 Teilen 3 / 24 IT-Vordenker Ralf Usbeck, CEO von Peakwork und Chain4Travel, beim Get-together. (Foto: Christian Wyrwa) 3 von 24 Teilen 4 / 24 Karlheinz Kögel und Klaus Hildebrandt im Gespräch im Verlauf des Get-together. (Foto: Christian Wyrwa) 4 von 24 Teilen 5 / 24 Ralf Usbeck, Thomas Ellerbeck, Stefan Baumert und Ingo Burmester beim Get-together-Fotoshooting. (Foto: Christian Wyrwa) 5 von 24 Teilen 6 / 24 Stimmungsvolle Atmosphäre beim Get-together. (Foto: Christian Wyrwa) 6 von 24 Teilen 7 / 24 Ingo Becker, Geschäftsführer von FVW Medien, im Gespräch mit Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des DRV. (Foto: Christian Wyrwa Christian Wyrwa) 7 von 24 Teilen 8 / 24 fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt eröffnete am 3. November 2022 den offiziellen Teil des fvw|TravelTalk-Kongresses in Antalya. (Foto: Christian Wyrwa) 8 von 24 Teilen 9 / 24 DRV-Chef Norbert Fiebig und der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy. (Foto: Christian Wyrwa) 9 von 24 Teilen 10 / 24 Die fvw|TravelTalk-Chefreporterin Rita Münck im Gespräch mit DRV-Präsident Norbert Fiebig und Ingo Becker (Foto: Christian Wyrwa) 10 von 24 Teilen 11 / 24 Detlef Altmann (Chef der Willy Scharnow-Stiftung) gemeinsam mit Norbert Fiebig und RTK-Chef Thomas Brösl. (Foto: Christian Wyrwa) 11 von 24 Teilen 12 / 24 Erkan Yağcı, Präsident des Hotelverbands der Region Antalya (Aktob). (Foto: Christian Wyrwa) 12 von 24 Teilen 13 / 24 400 Gäste nehmen am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya teil. 280 kamen aus Deutschland. (Foto: Christian Wyrwa) 13 von 24 Teilen 14 / 24 Der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, Sebastian Ebel, zum Auftakt des Kongresses. (Foto: Christian Wyrwa) 14 von 24 Teilen 15 / 24 Kongress-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zollen den Redebeiträgen Beifall. (Foto: Christian Wyrwa) 15 von 24 Teilen 16 / 24 Stefan Baumert und weitere Touristiker (Foto: Christian Wyrwa) 16 von 24 Teilen 17 / 24 Georg Welbers (Managing Director Alltours) antwortet fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt. (Foto: Christian Wyrwa) 17 von 24 Teilen 18 / 24 Ingo Burmester (CEO DER Touristik Central Europe), Stefan Baumert (CEO TUI Central Europe), Ralph Schiller (CEO FTI Group), Gerald Kassner (Managing Director Schauinsland-Reisen) und Georg Welbers (Managing Director Alltours) diskutieren mit fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt. (Foto: Christian Wyrwa) 18 von 24 Teilen 19 / 24 Jens Bischof (CEO Eurowings), Max Kownatzki (CEO Sun Express), Heike Birlenbach (Senior Vice President Customer Experience Lufthansa) und Ralph Beisel (Managing Director ADV) diskutieren mit Rita Münck (fvw|TravelTalk). (Foto: Christian Wyrwa) 19 von 24 Teilen 20 / 24 Die fvw|TravelTalk-Chefreporterin Rita Münck (Foto: Christian Wyrwa) 20 von 24 Teilen 21 / 24 Laura Meyer (CEO Hotelplan Group) stellt sich den Fragen von Chefredakteur Klaus Hildebrandt. (Foto: Christian Wyrwa) 21 von 24 Teilen 22 / 24 Ingo Burmester, Stefan Baumert, Ralph Schiller, Georg Welbers und Gerald Kassner (Foto: Christian Wyrwa) 22 von 24 Teilen 23 / 24 Ralph Schiller und Gerald Kassner (Foto: Christian Wyrwa) 23 von 24 Teilen 24 / 24 Sururi Çorabatır, Präsident des türkischen Hotelverbands Türofed, stellt eine Frage an die Diskutanten. (Foto: Christian Wyrwa) 24 von 24 Teilen

In einem weiteren Artikel berichtet " Haberturk " unter dem Titel "Der türkische Tourismusminister sprach bei der Eröffnung des fvw|TravelTalk-Kongresses" detailliert über die Rede des Ministers Mehmet Nuri Ersoy.Die Zeitung " Hürriyet " führt unter dem Titel "Der Minister verkündet: Die meisten Besucher kommen aus Deutschland", dass zum fvw|TravelTalk-Kongress zahlreiche Tourismus-Experten aus dem Ausland angereist seien. Der Fokus des Artikels liegt auf der Rolle Deutschlands als Quellmarkt.Auf der offiziellen Website der Stadt Antalya wird auf die Rede des Bürgermeisters von Antalya, Muhittin Böcek, eingegangen, die er im Rahmen der Eröffnung des Kongresses gehalten hat. Die Kommune teilt mit, dass der fvw|TravelTalk-Kongress im Swandor Topkapi Palace vom 2. Bis 5. November 2022 unter dem Motto "Follow The Sun" läuft.Weiterhin berichten die staatliche türkische Nachrichtenagentur "Anadolu" und die Nachrichtenagentur "DHA", die reichweitenstarken Webportale "Sondakika.com" und "Ensonhaber.com", die Zeitungen "Sabah", "Dünya Bülteni", "Turizm Güncel", "Turizm Gazetesi", "Ray Haber", "Findy News" und der Fernsehsender "TV100" über den fvw|TravelTalk-Kongress.