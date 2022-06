Imago / imagebroker

Camping in Deutschland ist auch in diesem Jahr überaus gefragt. Im Trend liegen dabei wieder einmal die Anlagen direkt am Wasser wie hier am Leuchtturm Falshöft in Schleswig-Holstein.

Die Campingplatz-Betreiber in Deutschland gehen davon aus, in diesem Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau zu erreichen. "Eventuell winkt auch ein neues Rekordergebnis, aber dies bleibt abzuwarten", sagte Christian Günther, Geschäftsführer beim Bundesverband de