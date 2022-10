Der Glamping-Anbieter Destinature Dorf konnte sich den Preis im vergangenen Jahr sichern.

Wer bekommt den diesjährigen Deutschen Tourismuspreis? Fünf Bewerber ziehen in die Endrunde ein. Womit sie punkten wollen, und wer über den Sieger entscheidet.

Fünf Nominierte stehen im Finale des Deutschen Tourismuspreises 2022. Der Innovationspreis des Deutschen Tourismusverbands (DTV) honoriert zukunftsweisende Produkte, Events, Marketingstrategien und Kooperationsmodelle im Deutschland-Tourismus.



Der Preis und die Partner DTV Der DTV verleiht den Deutschen Tourismuspreis seit 2005. Wichtigstes Bewertungskriterium ist der Innovationsgrad. Außerdem gibt es Punkte für Qualität und Kundenorientierung, wirtschaftliche Effekte sowie ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Premium-Partner des Deutschen Tourismuspreises 2022 sind der ADAC, Booking.com und die Deutsche Bahn. Die Sohalski Creative Network – Film & TV Produktion unterstützt den Deutschen Tourismuspreis ebenfalls als Partner. Als Medienpartner begleiten fvw|TravelTalk, die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung, PUBLIC MARKETING und TN-Deutschland den Wettbewerb.

Eine Expertenjury hat die Nominierten aus 72 eingereichten Bewerbungen ausgewählt. Vergeben werden drei Jurypreise und ein ADAC-Publikumspreis. Für den ADAC-Publikumspreis startet heute das Online-Voting.Bis zum 9. November kann unter www.deutschertourismuspreis.de für den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden. Die Preisträger werden am 16. November im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Mainz gekürt.Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:, Akademie Allgäu AzubiTopHotelsNeun Allgäuer Hotels haben sich in der Ausbildungsoffensive "AzubiTopHotel" zusammengeschlossen, um die Qualität ihrer Ausbildung zu steigern. Das neue Herzstück: eine eigene Akademie für Azubis. Auf dem Lehrplan stehen Persönlichkeitsentwicklung, Teamarbeit und Führung. Link , Camperland Camping GmbHIst der Campingplatz ausgebucht, sind gute Alternativen gefragt. Ein individueller Stellplatz an der Obstwiese oder auf dem Bergbauernhof kommt da mehr als gelegen. Über das Buchungsportal Camperland.de vermieten Privatleute und Kommunen Stellplätze für Camper, Wohnmobile oder Wohnwagen auf ihren Grundstücken – naturnah und in Alleinlage. Link , RUF JugendreisenWas für Schülerinnen und Schüler der Höhepunkt des Schuljahres ist, kann vielen Lehrkräften in der Vorbereitung schon mal Zeit und Nerven rauben: die Klassenfahrt. RUF Jugendreisen hat Online-Services entwickelt, mit denen die Planung und Bezahlung von Klassenfahrten erstmals mit wenigen Klicks möglich ist. Link , Markt Bad HindelangUrlaub ohne Auto ist in Bad Hindelang jetzt noch bequemer: Wer zum Wandern, Skifahren oder Einkaufen möchte, bestellt per App einen Transfer mit dem Emmi-Mobil. Der vollelektrische Rufbus bringt Fahrgäste im Gemeindegebiet ohne festen Fahrplan zur nächsten Bushaltestelle oder direkt ans Ziel. Link , Tourismus Marketing Niedersachsen GmbHWelche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Tourismus? Wie widerstandsfähig ist die touristische Infrastruktur? Was können touristische Anbieter tun, um die Hitzebelastung für Gäste zu reduzieren? Als erstes Bundesland hat Niedersachsen flächendeckend Klimarisiken analysiert und Anpassungsstrategien entwickelt, um seine Reiseregionen fit für die Zukunft zu machen. Link