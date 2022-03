FVW Medien/KH

Ain Dubai ist das größte Riesenrad der Welt. Es wurde im Oktober 2021 eröffnet und steht auf der aufgeschütteten Halbinsel Bluewaters Island.

Die Weltausstellung Expo kommt gut an. Diesen Schwung sowie neue Hotels und Attraktionen wie das weltgrößte Riesenrad will Dubai nutzen, um in diesem Jahr auch auf dem deutschen Markt wieder so viele Besucher wie 2019 zu erreichen. Gemächlich steigt die Go