Sieben Deutsche sind bei einer Wanderung auf Mallorca in eine gefährliche Notlage geraten. Sie wurden von Feuerwehr und Polizei rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit gerettet.

Die Touristen, die in zwei Gruppen unterwegs waren, verirrten sich am Mittwoch in der Gegend um die Schlucht Torrent de Pareis im Norden Mallorcas, wi