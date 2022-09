Hafen auf der Halbinsel Datca: Die deutschen Urlauber kehren wieder in die Türkei zurück.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr ausländische Touristen in die Türkei gereist als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der deutschen Besucher stieg um 106 Prozent.

Swandor 4,7 Mio. russische Urlauber in die Türkei gereist. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs hatten türkische Touristiker allerdings mit einer Rekordzahl von etwa sieben Millionen russischen Gästen gerechnet.

Rund 29,3 Mio. Urlauber kamen zwischen Januar und August ins Land, wie die staatliche Agentur Anadolu unter Verweis auf das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus berichtete. Das sei ein Anstieg von rund 108 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021.Allein im August stieg die Zahl ausländischen Besucher gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52,32 Prozent und erreichte die Zahl von 6,3 Mio. Türkei-Urlaubern.Deutsche Besucher sind demnach in den ersten acht Monaten mit einer Anzahl von rund 3,9 Mio. die Spitzengruppe gewesen, heißt es – diese Besuchergruppe verdoppelte sich etwa (plus rund 106 Prozent) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Vor Corona kamen mehr als fünf Millionen deutsche Besucher pro Jahr, dieser Wert könnte 2022 wieder erreicht werden, weil die Herbstferien noch ausstehen. Da die Reisepreise gestiegen sind und die Urlauber diesen Sommer hochwertiger buchen, dürften die Tourismus-Einnahmen auf jeden Fall deutlicher steigen. 2021 kamen nach Angaben des Ministeriums 3,1 Mio. deutsche Besucher.Auf dem zweiten Rang folgt Russland mit bislang rund 3,3 Mio. Gästen. Dies ist zwar ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als Russland die größte Besuchernation war. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war allerdings erwartet worden, dass der Besucherstrom wegen eingeschränkter Flugverbindungen deutlicher abnimmt. Türkische Fluggesellschaften, allen voran Turkish Airlines, haben die durch die westlichen Sanktionen eingeschränkten Flüge russischer Airlines zu einem großen Teil aufgefangen.2021 warenPlatz drei unter den Quellmärkten belegt Großbritannien mit rund 2,4 Mio. Touristen. Für das Reiseland Türkei gibt es im Vereinigten Königreich einen hohen Nachholbedarf, weil in den beiden von Corona geprägten Vorjahren die Einreise für Briten zeitweilig kaum möglich war, weil die Türkei auf der "roten Liste" der Reiseländer des Außenministeriums stand.