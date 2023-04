Imago

Wohin kann man fliegen und wo kann man touristisches Geschäft machen – und dabei die Menschenrechte im Blick haben? Bei der Orientierung will die Destination Risk Map helfen.

Wie halten es Tourismus-Destinationen mit den Menschenrechten, was müssen Reiseunternehmen bei der Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort beachten – bei der Einschätzung helfen soll die neue Destination Risk Map des Roundtable Human Rights in Tourism. In einem Webinar erfahren interessierte Touristiker Details.

Menschenrechtsrisiken im geschäftlichen Kontext hängen sehr stark von der allgemeinen Menschenrechtssituation in einem bestimmten Land ab. E