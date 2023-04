Für Kulturinteressierte ist Usbekistan ein begehrtes Reiseziel. Das zentralasiatische Land will aber auch mit seiner Natur Urlauber locken. Auf dem Destination Forum von DRV und fvw|TravelTalk können Touristiker im Mai das Land kennenlernen.

Fünf verschiedene Touren durch das Land

Hier geht's zur Anmeldung

Flugpartner des Events ist Uzbekistan Airways mit Direktflügen von Frankfurt nach Tashkent. Abflug ist am 10. Mai um 15.10 Uhr, Rückkehr am 17. Mai um 13.40 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in Einzelzimmern in Hotels untergebracht. Die Teilnahmegebühr beträgt für DRV-Mitglieder 350 Euro, sonst 385 Euro. Die Anmeldung ist bis zum 20. April möglich.

Die historischen Schätze aus der moslemischen Blütezeit entlang der historischen Seidenstraße begeistern seit jeher Kulturinteressierte. Doch das Land wandelt sich rasch, die Bahnverbindungen zwischen den Städten wurden ausgebaut, die Zahl der Hotels hat sich in wenigen Jahren verdreifacht und die Natur und die Städte sind sehenswert.Jede Ecke der Republik Usbekistan birgt ihre individuellen Besonderheiten. In Taschkent können Besucher in einer der schönsten U-Bahnen der Welt auf Entdeckungsreise gehen oder das älteste Manuskript – den Koran von Usman – besichtigen. In den historischen Städten, die auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes stehen – Samarkand, Buchara, Shakhrisabz und Chiwa –, können die ältesten architektonischen Denkmäle besuchen werden. Im südlichsten Teil des Landes – Surkhandarya – können Gäste durch Bergschluchten reisen oder die Ruinen der antiken Städte in der Nähe von Termez bestaunen.Vomkönnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern das Land auf dem Event vom Fremdenverkehrsamt Usbekistan, dem Deutschen Reiseverband (DRV) und fvw|TravelTalk in all seinen Facetten kennenlernen. Auf fünf Touren bereisen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleinen Gruppen das mit 36 Mio. Einwohnern bevölkerungsreichste Land Zentralasiens:Aktiv und nachhaltig im Land der Moscheen und MinaretteKultur und Geschichte entlang der SeidenstraßeBezaubernde Moscheen und berühmte PilgerstättenArchäologische Stätten und mystische OrteTradition und Leben im Schatten der WeltkulturerbenAuf einem Workshop-Tag im Hilton Hotel in Tashkent gibt es zum Abschluss viele Informationen zur Entwicklung des Tourismus und zu den Potenzialen auf dem Markt. Außerdem lassen sich Kontakte zu örtlichen Leistungsträgern schließen.Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert übrigens Projekte in Usbekistan, darunter auch die Entwicklung des Tourismus. Mit der finanziellen Unterstützung werden "ausdrücklich der Reformwille der usbekischen Regierung und die bereits erreichten Fortschritte bei der Modernisierung des Landes" gewürdigt, so das BMZ.