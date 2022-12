Getty Images/Istockphoto

Der beliebte Jakobsweg, hier der nördliche (Camino del Norte), führt unter anderem am Ort Ribadesella in Asturien entlang.

Wilde Küsten am Atlantik, alpine Landschaften und viel Kultur in Städten wie Bilbao: Im Norden zeigt Spanien eine etwas unbekanntere Seite. Warum das Interesse an dieser Region wächst.

Wilde Küsten am Atlantik, alpine Landschaften und viel Kultur in Städten wie Bilbao: Im Norden zeigt Spanien eine etwas unbekanntere Seite. Warum das Interesse an dieser Region wächst. Die Iberische Halbinsel hat weitaus mehr zu bieten als Meer, Strand und