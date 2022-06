Auf Chancensuche: Meike Oßendorf (Inhaberin Der Reisekompass, Ochtrup) sowie im Hintergrund (v.l.) Christian Pawelczyk (Inhaber Reisebüro Christian Reisen, Görlitz), Chafi Mrouki (Projektleiter Tunesien des DRV in Tunis), Riadh Dekhili und Kerima Nouira (Fremdenverkehrsamt Tunesien in Deutschland) sowie Yasemin Akladious (Produktmanagerin FTI Touristik). Moderation: Jochen Eversmeier.

Die Reiseexperten beim Roundtable zu Tunesiens Süden machen konkrete Vorschläge, wie das Potenzial des Landes genutzt und die Reiseangebote besser vermarktet werden können.

Reisebüros wünschen sich mehr Bausteine

Veranstalter arbeiten an kompletten Urlaubspaketen

Mehr als 60 Teilnehmer, die in vier Gruppen zu unterschiedlichen Touren in Tunesiens Süden aufbrechen. Nie zuvor hat ein von fvw|TravelTalk und DRV veranstaltetes Destination Forum so viele Ziele in einer Region angesteuert, wie die Reise Anfang Mai.Und das gilt nicht nur quantitativ. Denn die überwältigenden Eindrücke bleiben haften, wie zwei der Teilnehmer feststellen: Christian Pawelczyk vom Reiseunternehmen Christian Reisen in Görlitz und Meike Oßendorf vom Reisekompass in Ochtrup.Pawelczyk war besonders angetan vom Erlebnis in der Wüste, der Herzlichkeit der Menschen. Bei Meike Oßendorf haben es die Quellen von Chebika und die Oase von Tamerza angetan. Eindrücke, die nicht so schnell verblassen.Was sie sich wünschen: Mehr Bausteine in die Programme der Veranstalter aufnehmen und gleichzeitig, wie jetzt schon geschehen, Ausflüge und Mehrtagestouren von den großen Badezielen an der Küste anbieten. Meike Oßendorf kann sich gut vorstellen, Interesse unter ihrer Kundschaft für regional typische, exklusive und "feine" Hotels zu finden.Unterstützung finden sie bei Chafi Mrouki, Projektleiter Tunesien des DRV, dessen Büro die tunesischen Reiseanbieter dabei unterstützt, das Potenzial für neue Reiseprodukte zu identifizieren und neue nachhaltige Angebote in den Bereichen Ökologie, Sport und Kultur zu erarbeiten.Das Tunesien-Geschäft kommt zurück, stellen die Veranstalter fest. Produktmanagerin Yasemin Akladious von FTI Touristik arbeitet daran, die Touren und Ausflüge auch für den Süden Tunesiens auszubauen. Das Ziel: eine Buchbarkeit nicht nur vor Ort am Urlaubsort, sondern bereits bei der Reisebuchung in Deutschland.Und dabei sollte man nicht die Gruppenreisen vergessen, mahnt Christian Pawelczyk. "Eine solche Region als Reisender in einer Gruppe kennenzulernen ist ein tolles Erlebnis", weiß er aus eigener Erfahrung als Anbieter von Busreisen.Wobei Oßendorf und Pawelczyk höchst ähnliche Reaktionen ihrer Kunden auf ihre Tunesien-Reise und die dabei gemachten Videos erfahren haben, obwohl ihre Zielgruppen altersmäßig weit auseinander liegen."Die Videos von unseren Touren hinterlassen bei unseren jungen Kunden eine tollen Eindruck", stellt Meike Oßendorf fest. Christian Pawelczyk macht die gleiche Erfahrung, als er die Videos seinen mehrheitlich 60-Jahre-plus-alten Kunden bei einer Busreise vorstellte.