David Samyn

Flandern als Mekka für Radfahrer: eins von sechs Themen, die D/A/CH-Direktorin Liesbet Vandebroek auf ihrer Agenda im Rahmen der neuen Strategie "Flora et Labora" hat.

Overtourism, Klimakrise und nun auch noch Covid: Wie muss sich eine Destination auf diese Herausforderungen einstellen? Visit Flanders hat dazu die Vision "Travel to Tomorrow" entwickelt. Was heißt das fürs Marketing – und was hat das mit Liebhabern und Fanat