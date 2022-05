Weiß gewandet unter karibischer Sonne: Inselschönheiten zeigen den Teilnehmern des Curaçao Global Trade Symposium, wie auf Curaçao getanzt wird.

Mehr als 150 Tourismuspartner aus aller Welt besuchen diese Woche Curaçao, um an dem großen Branchentreffen teilzunehmen, das nach zwei Jahren Pause nun erneut stattfinden kann. Veranstalter sind das Curaçao Tourist Board (CTB), die Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) und diverse Partner aus der Privatwirtschaft.

Mit einem Mini-Karneval und einer Ernteparade zum Empfang ging das Symposium am Nachmittag des 23. Mai an den Start. Bei der offiziellen Eröffnung am 24. Mai sprachen Ruisandro Cijntje, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Hugo Clarinda, stellvertretender Direktor des Curaçao Tourist Board (CTB) und Maria-Helena Seferina-Rojas, Geschäftsführerin der Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA).

Charlotte Wolf/FVW Medien

Gute Laune zur Eröffnung: Hugo Clarinda, stellvertretender Direktor des Curaçao Tourist Board (CTB) mit Ruisandro Cijntje, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, und Maria-Helena Seferina-Rojas, Geschäftsführerin der Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA).

Fit fürs Speed Dating

Im Anschluss trafen sich die Vertreter von Großhändlern und Fluggesellschaften mit den Vertretern des CHATA-Privatsektors zu Einzelgesprächen. Für den 25. Mai sind individuelle Sitzungen geplant, die von CTB-Vertretern geleitet werden, um die Strategien und Aktionspläne für Europa, Nordamerika, Südamerika und die Karibik zu besprechen.

Curaçao Tourist Board

Postkartenreif: Curaçao punktet mit fast 40 weißen Stränden.

Street Party in Willemstad

Im Rahmen des Curaçao Global Trade Symposiums werden die Teilnehmer auch verschiedene Unterkünfte und neue Projekte sowie mehrere Strände in Augenschein nehmen. Mit einer Farewell Street Party im Otrobanda-Viertel in Curaçaos Hauptstadt Willemstad (Unesco-Weltkulturerbe) werden sich die Veranstalter zum gut gelaunten Abschluss für die rege Teilnahme und das Engagement für den Tourismus auf Curaçao bedanken.

Curaçao Tourist Board

Kolonialflair mit Prädikat: Willemstad, Curaçaos Hauptstadt, ist Unesco-Weltkulturerbe.

Touristiker aus mehr als 20 Nationen

Am Curaçao Global Trade Symposium 2022 nehmen Vertreter aus den Vereinigten Staaten, Kanada, aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Polen sowie aus Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Chile, Ecuador, Mexiko, Panama, Paraguay, Uruguay, Peru, Venezuela, Surinam, Trinidad & Tobago, Jamaika und St. Maarten teil.