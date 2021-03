Mehr dazu

"Die Situation von Covid-19 in Estland ist äußerst kritisch. Dies muss schnell angegangen werden. Wir haben beschlossen, das Land so weit wie möglich zu schließen", sagte Kallas. "Dies alles dient dazu, Kontakte zu reduzieren und die Infektionsketten zu durchbrechen." Grund für die neuen Beschränkungen ist die rasche Verbreitung des britischen Coronavirus-Stammes. Nach Kallas' Angaben wurde die Variante, die als ansteckender als die ursprüngliche Form gilt, in Estland jüngst in 98 Prozent aller analysierten Proben gefunden.Das 1,9-Mio.-Einwohner-Land hat nach Angaben der EU-Behörde ECDC aktuell eine der höchsten Infektionsraten in Europa. Seit dem 23. Februar wurden täglich weit mehr als 1000 neue Fälle registriert. Die Regierung in Tallinn hatte deshalb bereits die im Vergleich zuundlange lockeren Corona-Beschränkungen verschärft. Insgesamt wurden in Estland seit Beginn der Pandemie mehr als 76.000 Fälle erfasst. 667 Menschen starben mit oder an dem Virus.