In den Niederlanden sinkt die Zahl der Neuinfektionen in der zweiten Woche in Folge drastisch.





Die Sieben-Tage-Inzidenz lag den Angaben zufolge bei 121. Zum Vergleich: In Deutschland lag dieser Wert jüngst bei 17,9. Deutschland hatte die Niederlande zum Hochrisikogebiet erklärt, nachdem Anfang Juli die Infektionen explosionsartig angestiegen waren mit Inzidenz-Werten von über 400.



Am Dienstag waren 2263 Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor waren es noch fast 4000.

Besonders stark getroffene Regionen sind Amsterdam, Rotterdam und Den Haag. 11,5 Prozent der neu infizierten Menschen war nach der Analyse des Instituts völlig geimpft.



Inzwischen sind zwei Drittel aller erwachsenen Niederländer vollständig geimpft, 85 Prozent der Erwachsenen haben zumindest eine Dosis erhalten. In den vergangenen sieben Tagen wurden 21.000 Fälle gemeldet, etwa 44 Prozent weniger als in den sieben Tagen davor, teilte das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag mit. Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern nimmt den Angaben zufolge nur noch leicht zu.