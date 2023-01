Der digitale EU-Impfpass wird von fast allen Staaten, die nach wie vor einen Impfnachweis fordern, anerkannt.

Die USA haben kürzlich wie berichtet ihre coronabedingten Einreise-Bedingungen verlängert – nach wie vor müssen Urlauber einen Impfnachweis vorlegen. Wo sonst noch Beschränkungen gelten, darüber gibt diese Liste einen Überblick.

Aserbaidschan: Impfnachweis nötig

Bhutan: Impfung oder Test

China: Negativer PCR-Test

Ekuador: Digitale Gesundheitserklärung

(Declaración de salud del viajero)

Fidschi: Mindestens zwei Impfdosen

Hongkong: Impfung und Test

Indien: Testpflicht möglich

Indonesien: Zwei Impfungen nötig

Japan: Test oder Impfnachweis

Kenia: Test- oder Impfnachweis

Kosovo: Vorschriften gelten weiterhin

Nachweis von zwei Impfdosen (oder eine Impfdosis Johnson&Johnson/Janssen) Nachweis einer Impfdosis und negativer PCR-Test, der zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 48 Stunden alt sein darf Genesenen-Nachweis in Form eines positiven PCR-Tests innerhalb der letzten 90 Tage vor der Einreise Nachweis von drei Impfdosen (Booster-Impfung) Negativer PCR-Test, der zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein darf

Kuba: Gesundheitserklärung

Marokko: Einreise-Erklärung

Nepal: PCR-Test oder Impfung

Philippinen: Impfnachweis oder Test

Seychellen: Gesundheitsgenehmigung

Singapur: Test oder Impfung

Uruguay: Impfung oder Test

USA: Impfung bleibt Pflicht

Vietnam: Impfnachweis empfohlen

Neben den USA haben etliche andere Staaten Testverpflichtungen speziell für Reisende aus China und damit auch für Rückkehrer eingeführt – als Reaktion auf die in der Volksrepublik grassierende Corona-Welle. Ansonsten gilt, dass die weitaus meisten Länder ihre Beschränkungen aufgehoben haben und Einreisen wie vor der Pandemie ermöglich. Wo nach wie vor Regeln gelten, zeigt diese Liste.Für die Einreise wird einverlangt. Der Nachweis wird in der Regel vor dem Abflug geprüft. Die Einreise ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis ist nur in Sonderfällen möglich. Kinder benötigen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis. Die Vorlage eines negativen PCR-Tests bei Einreise ist nicht erforderlich.Bhutan erlaubt wieder touristische Einreisen. Alle Maßnahmen bezüglich der Covid-Pandemie wurden für(mit Impfnachweis) aufgehoben. Ungeimpfte Personen müssen bei Einreise einenvorlegen, welcher zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Flugverbindungen von und nach Bhutan sind eingeschränkt verfügbar. Es gibt aktuell einen Flug pro Woche von und nach Neu Delhi mit Druk Air (Royal Bhutan Airways).Die Infektionszahlen in China befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie. Das chinesische Gesundheitssystem ist überlastet, auch die ausreichende Versorgung in medizinischen Notfällen ist davon betroffen. Von nicht notwendigen Reisen nach China rät das Auswärtige Amt daher derzeit ab und stuft China alsein.Fluggäste, die von Deutschland nach China einreisen wollen, müssen seit dem 8. Januar 2023 ein negatives RT-PCR-Testergebnis (Nasen-Rachenabstrich) vorlegen. Der Test muss innerhalb von 48 Stunden vor Abflugzeit nach China durchgeführt werden und kann von einem Hausarzt in Deutschland sowie einer amtlich anerkannten Teststelle stammen.Das PCR-Testergebnis ist in die Gesundheitserklärung des chinesischen Zolls einzutragen. Dies kann über WeChat, die offizielle App oder die Website des chinesischen Zolls geschehen.Einreisen sind mit Transitflügen über Drittländer grundsätzlich möglich, sofern innerhalb von 48 Stunden vor Abflug nach China ein PCR-Test durchgeführt wurde. Bei Abflügen aus Deutschland können sich die Passagiere entweder in Deutschland oder in den Transitländern testen lassen. Bei fristgerechter Testung in Deutschland ist keine erneute Testung im Transitland erforderlich.Ebenfalls möglich ist die Einreise über, wobei alle Einreisenden, die am Tag der Ankunft in Hongkong mindestens drei Jahre alt sind, ein maximal 48 Stunden altes negatives PCR-Testergebnis oder ein maximal 24 Stunden altes Antigen-Schnelltestergebnis nachweisen müssen. Ein Foto des Testergebnisses soll 90 Tage lang aufbewahrt oder über die "Hongkong Health Declaration Form" hochgeladen werden.Alle Fluggäste müssen vor dem Boarding nach Ekuador eine digitale Gesundheitserklärung vorlegen und bei Einreise nach Ekuador nochmals vorzeigen.Derzeit gilt: Nachweis eines(mindestens zwei Impfungen) für alle Personen ab 16 Jahren. Nachweis einer Reiseversicherung, die auch Isolationskosten und Behandlung abdeckt.Alle Einreisenden, die am Tag der Ankunft in Hongkong mindestens drei Jahre alt sind, müssen einen(innerhalb von 48 Stunden vor Abflug) oder einen(innerhalb von 24 Stunden vor Abflug) nachweisen. Bei Einreise auf dem Landweg gilt die Ankunftszeit an der Grenze. Ein Foto des Testergebnisses soll 90 Tage lang aufbewahrt oder kann freiwillig über die "Health Declaration Form" hochgeladen werden. Alle "Non-Hong Kong Residents" über 12 Jahren müssen bei Einreise aus Drittländern geimpft sein.Seit dem 1. Januar 2023 gelten aufgrund der Pandemielage für Reisende, unter anderem aus China, wiedermit Nachweispflicht vor Reiseantritt am Flughafen bei der Airline.Aktuelle Informationen zu herkunftslandspezifischen Einreise-Modalitäten, Test- und Quarantäne-Regelungen finden sich auf der Website des Flughafens Neu Delhi. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nach dem Zufallsprinzip ankommende Flugpassagiere einemam Flughafen unterzogen werden. Bei positivem Testergebnis kann eine Heimquarantäne verfügt werden.Volljährige ausländische Reisende müssen bei Einreise weiterhin einen englischsprachigen Nachweis über(bis mindestens 14 Tage vor Abreise; gilt als vollständige Impfung) vorweisen. Ausnahmen bezüglich Impfnachweis gelten für Minderjährige, Genesene mit entsprechendem Nachweis einer offiziellen staatlichen Stelle und für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und über entsprechende ärztliche Bescheinigungen eines staatlichen Krankenhauses verfügen.Unabhängig vom Impfstatus der Reisenden muss bei Einreise aus Deutschland kein Covid-19-Test bei Ankunft am Flughafen in Japan durchgeführt werden. Eine Testpflicht innerhalb von 72 Stunden vor Abflug entfällt, sofern die Reisenden von der japanischen Regierung anerkannte Covid-19-vorlegen können.Alle Passagiere über 12 Jahren müssen entweder einenoder einen negativenvorlegen, der innerhalb von 72 Stunden vor Abreise durchgeführt worden sein muss. Passagiere unter 12 Jahren sind davon befreit und müssen nichts nachweisen. Einreisende über 12 Jahren ohne Impfnachweis oder negativem Testergebnis oder mit grippeähnlichen Symptomen müssen sich einem kostenpflichtigen(30 US-Dollar) unterziehen. Bei einem positiven Ergebnis folgt ein verpflichtender PCR-Test (50 US-Dollar) sowie die Pflicht zur Selbstisolation.Einreisenden ab 12 Jahren, unabhängig von der Staatsangehörigkeit und vom Reiseweg, ist die Einreise nur gestattet, wenn sie einen der folgenden Nachweise erbringen können:Das Vorliegen der genannten Nachweise zum Impf- beziehungsweise Genesenen-Status oder negativer Tests wurde in den letzten Monaten bei der Einreise nach Kosovo nicht mehr kontrolliert. Die entsprechenden Vorschriften sind aber weiterhin in Kraft, so dass es in Einzelfällen auch weiterhin zu Kontrollen kommen kann.Alle Einreisenden müssen eine Erklärung zum Gesundheitszustand (Declaración Jurada de Salud) abgeben. Diese ist, zusammen mit weiteren Informationen zu Einreise und Zollangaben, verpflichtend online über das System D'Viajeros abzugeben.Die Einreise ist unter Vorlage des ausgefüllten Fiche Sanitaire , das online heruntergeladen werden kann, grundsätzlich möglich. Ein Impf- oder Testnachweis ist für die Einreise nach Marokko nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.Für die Einreise ist entweder ein Nachweis über dieoder ein negativererforderlich. Kinder unter fünf Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Als vollständig geimpft gelten alle Reisenden 14 Tage nach der letzten notwendigen Impfung gemäß den WHO-Richtlinien für vollständigen Impfschutz. Der Impfnachweis (in Englisch) ist mitzuführen. Der negative PCR-Test darf beim Abflug nicht älter als 72 Stunden sein.Nötig ist die vollständige Impfung gegen Covid-19 sowie die:– Vorlage eines noch sechs Monate gültigen Reisepasses bei Einreise– Vorlage eines Flugscheins über einen Rück- oder WeiterflugDie Vorlage einer in den Philippinen anerkannten Reisekrankenversicherung mit Mindestdeckungsschutz in Höhe von 35.000 US-Dollar ist keine Voraussetzung, wird aber dringend angeraten. Deutsche Impfnachweise in Form des gelben WHO-Impfbuches oder das Digitale Covid-Zertifikat der EU werden anerkannt. Eine einfache Impfung nach einem durchgemachten Infekt ist nicht ausreichend.Ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Reisende über 15 Jahren und unbegleitete Minderjährige unter 15 Jahren müssen einen negativen offiziellen Antigen-Test in englischer Sprache (Selbsttest ist nicht ausreichend), nicht älter als 24 Stunden vor Abreise, vorlegen. Vor Einreise ist eine Registrierung über das Portal des Gesundheitsministeriums erforderlich.Reisende müssen vor Abflug eine Gesundheitsgenehmigung (Travel Health Authorization) über die offizielle Website der seychellischen Regierung oder die mobile App beantragen. Hierfür werden Reisepass, Passbild, Kontaktdaten, Flugdaten, Nachweis zu allen (zertifizierten) Unterkünften, Auslandskrankenversicherungsnachweis mit Covid-19-Deckung und Kredit- oder Bankkarte benötigt. Die Bearbeitung kann bis zu neun Stunden dauern.Deutsche Staatsangehörige, die vollständig geimpft sind, sowie Kinder, die am oder nach dem 1. Januar 2010 geboren sind, können ohne Covid-19-bedingte Einreise-Beschränkungen nach Singapur einreisen.Ungeimpfte Reisende müssen vor Einreise einen negativennachweisen, der bis zu zwei Tage vor Abflug erfolgt sein muss. Das Testergebnis muss auf Englisch vorliegen und folgende Daten enthalten: Name, Datum des Tests sowie Geburtsdatum oder Passnummer. Weiterhin muss eine Krankenversicherung mit einer Deckung in Höhe von 30.000 SG-Dollar nachgewiesen werden, die auch Behandlungen im Rahmen einer Covid-19-Erkrankung abdeckt. Bei Einreise wird grundsätzlich eine Passgültigkeit von mindestens sechs Monaten gefordert. Alle Reisenden müssen zudem vor Antritt der Reise online eine Gesundheitserklärung (SG Arrival Card) ausfüllen.sowie Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Covid-19-Test für die Einreise. Es werden sämtliche Impfstoffe anerkannt, die im jeweiligen Herkunftsland zugelassen sind.Ungeimpfte Personen (ab sechs Jahren) müssen bei Einreise einen negativenvorlegen, der bei Reisebeginn nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ungeimpfte Genesene müssen als Nachweis einenvorlegen, der nicht älter als 90 Tage sein darf, aber mindestens zehn Tage zurückliegen muss. Weitere Einreisevoraussetzung – unabhängig vom Impfstatus – ist der Nachweis einer Krankenversicherung, die Behandlungskosten in Uruguay abdeckt.Flugreisende können in die USA einreisen. Ausnahmen von der Impfpflicht gibt es in wenigen Fällen. Eine Testpflicht vor Abreise besteht nicht mehr, mit folgender Ausnahme: Seit dem 5. Januar 2023 müssen alle Flugreisenden ab zwei Jahren, die aus der Volksrepublik China, Hongkong oder Macau in die USA einreisen, einen negativen PCR-Test oder einen Covid-Antigen-Test vorlegen, der bei Abflug nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dies betrifft auch Transitreisende.Vor dem Abflug in die USA muss ein Gesundheitsformular ausgefüllt werden.Ein Impf- oder Genesenen-Nachweis ist zwar aktuell nicht ausdrücklich vorgeschrieben, es wird jedoch angeraten, einen solchen Nachweis mitzuführen.