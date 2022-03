SKR Reisen

Das Dorf Sibiel in Rumänien

Auch fast alle weiteren Restriktionen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das Land gestrichen. Maskenpflicht besteht nicht mehr. Immer mehr Staaten in Europa streichen ihre Corona-Regeln, sowohl was die Einreise als auch was die Zutrittsbeschränkungen innerha