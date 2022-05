Zweifach gegen das Corona-Virus geimpfte Reisende können das kleinste Land der Mekong-Region nunmehr ohne Einschränkungen besuchen. Corona-Tests sind weder vor noch nach der Einreise nötig. Deutsche Staatsbürger müssen vor der Reise aber ein Visum bei einer laotischen Botschaft oder über das Online-Systeme Visum beantragen. Die Regierung in der Hauptstadt Vientiane hatte die Öffnung am Wochenende bekanntgegeben.Die Infektionszahlen seien jüngst deutlich zurückgegangen, erklärte die Regierung. Laos habe im Februar und März noch durchschnittlich mehr als 2000 neue Fälle am Tag verzeichnet – mittlerweile seien es weniger als 200 täglich, hieß es. Der Binnenstaat mit 7,2 Mio. Einwohnern ist unter anderem bekannt für seine herrlichen Tempel, Reisfelder, Kalksteinberge und traditionellen Märkte.